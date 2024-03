Bombe alleate ritrovate a Nova Gorica, domenica l'intervento degli artificieri

GORIZIA - Saranno un migliaio i goriziani che domenica 17 marzo, dovranno lasciare per motivi di sicurezza le loro case, situate nel giro di 600 metri dal punto in cui sono stati rintracciati tre ordigni bellici inesplosi, per permettere agli artificieri di intervenire. I tre residuati bellici sono stati ritrovati lungo il tracciato ferroviario, nella zona della stazione di Nova Gorica, a poche decine di metri dal confine. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza, tutti i residenti della zona rossa entro le 9 dovranno lasciare le proprie abitazioni. Le strade interessate sono: via Montesanto – dai civici 21 e 38 al civico 195/A (confine di stato), via dei Vegetariani, via Brigata Etna – dal civico 1 fino al civico 44/a, via Enrico Rocca – dal civico 2 al civico 17/A, via Carlo Michelstaedter, via Ugo Foscolo, via Giuseppe Caprin, piazzale della Transalpina, via Carolina Luzzato, via Teobaldo Ciconi, via dei Catterini – dal civico 25 al civico 51, via Ferruccio Bernardis, via Caterina Percoto, via San Gabriele – dai civici 38 – 51 al civico 83 (confine di stato), via Giovanni Paternolli – dai civici 5 - 6 al civico 24. Già dalle 7 scatterà, per ordinanza della Polizia locale, il divieto di transito veicolare e pedonale verso l’area interessata. Fino alle 9 sarà consentito solo quello in uscita. Si potrà quindi rientrare a casa solo al termine dell’intervento degli artificieri, previsto presumibilmente entro le 14. Le bombe sono appunto tre, tutte risalenti alla Seconda guerra mondiale: la prima rinvenuta è di 500 libbre di fabbricazione britannica, la seconda delle stesse dimensioni ma americana e la terza di 250 libbre britannica. Secondo quanto stabilito dagli artificieri sloveni, concordando con quelli dell’Esercito italiano, la prima su cui si interverrà sarà appunto la bomba più piccola, quella trovata per ultima. Essendo l’innesco danneggiato, sarà necessario farla brillare sul posto, quindi sarà scavato un buco profondo sei metri in cui spostarla protetta da materiale isolante. Sarà quindi fatta brillare in modo controllato sottoterra. Seguirà poi la neutralizzazione delle altre due bombe inglesi, che saranno messe in sicurezza, per essere poi spostate per il brillamento.

https://www.triesteprima.it/cronaca/gorizia-bomba-seconda-guerra-mondiale.html