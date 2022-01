Emergenza Covid, a Gorizia attivati otto nuovi posti letto di terapia intensiva

In considerazione dell’aumento dei ricoveri per Covid già a fine del mese di novembre, sono stati attivati 8 posti letto di Terapia Intensiva Covid presso l’ospedale di Gorizia in aggiunta agli attuali 8 posti di terapia intensiva NO-Covid. Tutto ciò ha comportato una riorganizzazione dell'attività chirurgica programmata presso i nosocomi di Gorizia e a Monfalcone, ma sono sempre state garantite le urgenze/ emergenze e tutta l'attività oncologica e parte di quella ordinaria. Nello specifico, per quanto riguarda la cardiologia dell’Ospedale di Gorizia l’attività è stata riorganizzata (e non sospesa) per garantire comunque l’assistenza cardiologica presso l’Ospedale di Gorizia, in collaborazione con la Cardiologia di Monfalcone e Trieste, con un medico presente h 24 che effettua visite e dirotta gli eventuali ricoveri verso le Strutture di ASUGI. L’Azienda Sanitaria garantisce che a termine dell’emergenza sanitaria in atto l’attività di Cardiologia presso l’ospedale di Gorizia tornerà a regimi pre pandemia.