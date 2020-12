Shopping natalizio: a Gorizia parcheggio gratis per tre settimane

Da lunedì 14 dicembre a mercoledì 6 genaio a Gorizia non si pagheranno i ticket per la sosta. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco Ziberna. "Per questo Natale, così particolare, abbiamo voluto una città ancora più bella, piena di luci e arredi particolari a partire dall'albero. Una bellissima atmosfera per rendere piacevole rimanere a Gorizia o, per chi abita da altre parti, arrivare nella nostra città" ha scritto il sindaco. "E, da lunedì, fino al 6 gennaio, tutti i parcheggi saranno gratuiti. Voglio invitare tutti ad effettuare gli acquisti nei nostri negozi, se possibile, perché sostenendo il nostro commercio aiutiamo noi stessi e la nostra città. Sì, la nostra città, di cui dobbiamo essere fieri e che, grazie allo sforzo di tutti, saprà rinascere e diventare ancora più forte".