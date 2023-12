Premiati gli atleti paralimpici del Fvg, Riccardi: "Campioni nello sport e nella vita"

GORIZIA - Si è svolta ieri, 2 dicembre, nella sala grande del Kulturni Center Lojze Bratu? di Gorizia, la cerimonia annuale di consegna delle benemerenze sportive nazionali e delle "Eccellenze regionali" a società e atleti del Friuli Venezia Giulia. "Sono campioni nello sport ma soprattutto nella vita, i nostri atleti paralimpici", ha dichiarato l'assessore regionale alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha premiato sul palco gli atleti paralimpici. "Anche quest'anno - ha aggiunto -, numerosi, hanno raggiunto risultati importanti, divenendo esempio di come la tenacia, il sacrificio e la passione possano portare a raggiungere traguardi apparentemente impossibili da tagliare. Questo anche grazie al lavoro che, negli anni, vede il movimento paralimpico del Friuli Venezia Giulia superare ostacoli, coronando progetti sportivi ma soprattutto continuando ad abbattere barriere. A loro la nostra gratitudine ma soprattutto il sostegno per il raggiungimento di nuove mete, sul podio e nella vita". L'evento, organizzata dal Comitato italiano paralimpico regionale, in collaborazione con il Kulturni Center Lojze Bratu? di Gorizia e col patrocinio del Comune di Gorizia, ha visto, tra i premiati, anche l'Acquamarina di Trieste, la dirigente Maria Grazia Moratti (Gorizia) e gli atleti Martina Vozza (Gorizia) e Giuseppe Verzini (Cormons).