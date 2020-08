Folgorato da una scarica da 20 mila volt a Gorizia: ferito un tecnico di 44 anni

Ha rischiato la morte il 44enne L.S., operaio per una ditta di Riese Pio X, che nella mattinata di giovedì è rimasto improvvisamente folgorato da una scarica da 20 mila volt mentre stava manutentando una cabina elettrica di un'azienda di Gorizia. Come riporta "la Tribuna", a soccorrere per prima la vittima sono stati i colleghi che, avvertiti da un suono simile ad un'esplosione, si sono subito recati nei pressi della postazione di lavoro del 44enne, trovandolo a terra dolorante ma cosciente.

La scarica, infatti, lo aveva colpito ad una mano e al relativo avambraccio, provocandogli gravi ustioni. Sul posto sono quindi stati chiamati il Suem 118 e la Croce Verde che hanno subito stabilizzato l'uomo per poi trasportarlo all'ospedale di Trieste. Da qui, poi, il tecnico è stato issato sull'elicottero del Suem ed elitrasportato a Padova dove ha successivamente subito un delicato intervento chirurgico. Il 44enne, che non è in pericolo di vita, si trova ora ricoverato presso il reparto Grandi Ustionati di Padova in prognosi riservata.