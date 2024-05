Terrore in Carso: esplode colpi di fucile, si barrica in casa per ore, poi si arrende

GORJANSKO - Prima di consegnarsi alla polizia di Sežana ha esploso numerosi colpi di fucile all'interno di un esercizio commerciale e all'interno di una abitazione del villaggio di Gorjansko, località del Carso sloveno alle spalle di Trieste. Per questo motivo, nella tarda serata di ieri 15 maggio un cinquantenne sloveno è finito in manette dopo una lunga trattativa con i negoziatori giunti davanti alla sua abitazione dove si era rifugiato. I colpi di fucile esplosi sono almeno quattro: il primo è stato sparato contro il soffitto di un negozio, mentre il secondo l'ha indirizzato contro il distributore di bevande posto all'ingresso dell'esercizio commerciale. Dopo questi primi due episodi, l'uomo è salito a bordo della sua autovettura e si è diretto verso una abitazione poco distante.

L'irruzione in una abitazione, poi la resa

Qui ha nuovamente fatto esplodere due colpi di arma da fuoco (uno fuori dall'abitazione, uno all'interno), per poi minacciare le persone all'interno dell'appartamento. Il tutto, secondo una prima ricostruzone, sarebbe scaturito da un litigio con un'altra persona. Una volta uscito dall'abitazione è andato a casa sua, dove si è chiuso dentro. Sul posto è giunto un negoziatore della polizia di Capodistria che ha intrattenuto una comunicazione telefonica con il cinquantenne per oltre mezz'ora. Poco dopo quindi l'uomo si è spontaneamente consegnato agli agenti che l'attendevano fuori dalla porta. Fortunatamente, nei diversi episodi nessuno è rimasto ferito. Il cinquantenne sloveno è stato quindi arrestato e portato in carcere. Le indagini proseguono.