Nessuna traccia del 66enne di Grado: sospese le ricerche

Sono state sospese le ricerche di Oreste Manera, il 66enne di Grado disperso nella zona di Taipana i primi di giorni di marzo mentre effettuava un'escursione. Lo riporta Il Piccolo.

Gli amici dell'ex dipendente comunale, in una lettera inviata agli organi di informazione, hanno ricordato che le ricerche non hanno dato alcun esito nonostante le 70 persone coinvolte, le unità cinofile e l'impiego di droni ed elicotteri. Per lasciare un ricordo di Oreste, hanno inoltre pensato di far piantare un ciliegio (previa autorizzazione comunale) nell'oasi di Val Cavanata, luogo caro al 66enne, dove lavorava come addetto del comune di Grado.