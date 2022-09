Scontro di gioco in allenamento, calciatore di 20 anni grave a Cattinara

GRADISCA D'ISONZO (Gorizia) - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara il giovane atleta di 20 anni che nella tarda serata di ieri è rimasto vittima di un violento scontro di gioco, avvenuto a Gradisca d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Il ragazzo è un tesserato dell'Itala San Marco, gloriosa società gradiscana che in quel momento stava effettuando un allenamento, all'interno dello stadio di via dei Campi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l'hanno intubato, stabilizzato ed elitrasportato al nosocomio triestino. La notizia è in aggiornamento.