La fortuna bacia Grado: “colpo” da 100mila euro con 10 e Lotto

GRADO (GO) - Un colpo da 100mila euro a Grado con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’ultima estrazione la vincita più alta di giornata arriva dall’Isola del Sole grazie a un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per più di 25 milioni di euro in tutta Italia, portando a oltre 2,72 miliardi di euro il totale da inizio 2023.