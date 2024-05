Spiagge migliori d'Europa, tra le prime 15 c'è Grado

TRIESTE - La motivazione che ha fatto sì che Grado venga considerata tra le 15 migliori spiagge d'Europa riguarda “i suoi stabilimenti balneari in stile asburgico, le proprietà rigeneranti e terapeutiche della sua sabbia, il suo clima mite ma anche le attività di sport acquatici all'aria aperta come il kite surf". L'isola del Sole conquista il tredicesimo posto, prima fra quelle italiane, nella speciale classifica per il 2024 stilata da European Best Destinations, il portale europeo più visitato per quanto concerne i viaggi e la cultura nel Vecchio continente. Media partner di Forbes Usa, National Geograpich, Wanderlust, Reise Reporter e Yahoo, Ebd ha inserito la spiaggia di Grado tra le quindici location da visitare nell'estate 2024. Un riconoscimento importante, quello portato a casa da Grado e che conferma ancora una volta come il Friuli Venezia Giulia sia inserito sempre di più nelle destinazioni turistiche da non perdere.