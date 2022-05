Grado festeggia in abiti d'epoca 130 anni di turismo: inaugurata la stagione

Grado apre la stagione estiva 2022 e festeggia 130 anni di storia turistica. Molte le novità per l'estate alle porte, tra cui orari più ampi in spiaggia e un servizio di delivery rafforzato. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia per festeggiare la ricorrenza in abito d'epoca, con una sfilata di abiti lunghi e ombrellini, concerti bandistici e spettacoli musicali con valzer viennesi intonati dal Quartetto d’archi della FVG Orchestra (violino solista, Simone d’Eusanio). Nel 2022 l’importante traguardo sarà celebrato con una serie di iniziative culturali, enogastronomiche, artistiche e di intrattenimento che valorizzeranno la storia e le tradizioni dell’isola.

Fedriga: "Importante lavoro di squadra"

Passato, ma soprattutto presente, al centro dei discorsi istituzionali del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che ha tenuto a sottolineare il successo di questa località, “che ha visto passare la storia europea” e di tutto il territorio regionale “frutto di un importante lavoro di squadra” (come ricorda il claim “Io sono Friuli Venezia Giulia”), del sindaco di Grado Claudio Kovatsch, e del neo eletto presidente della Grado Impianti Turistici Roberto Marin che ha annunciato importanti novità per la stagione estiva.

Le novità della stagione 2022

La GIT, che ha in gestione la spiaggia principale di Grado, quest’anno ha in programma un’estate all’insegna del relax ma anche della sicurezza e del divertimento, con l’ambizione di essere una delle spiagge di spicco a livello nazionale: sarà ampliato l’orario di apertura per vivere negli stabilimenti il romantico sunset gradese in tutta la sua bellezza. In programma serate a tema, balli e divertimento direttamente sulla spiaggia. Sarà potenziato anche il servizio di delivery dei ristoranti direttamente all’ombrellone, apprezzato nelle passate stagione segnate dal lockdown e molto richiesto dal pubblico.

La mostra

Nel novero delle iniziative per celebrare i 130 anni di Grado, oggi pomeriggio è stata anche inaugurata la mostra di cartoline “Un saluto da Grado - Gruss aus Grado - esposizione di cartoline d’epoca” che rimarrà aperta dalle 9 alle 19 fino al 10 settembre all’ingresso principale della spiaggia GIT. Le cartoline esposte raccontano come appariva la località balneare tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, ripercorrendo i primi anni di turismo sull’”Isola del Sole”. L’invio di cartoline, che all’epoca era una consuetudine molto in voga, ha consentito oggi ai curatori Johanna e Michael Atzenhofer di selezionare le immagini più significative, attingendo soprattutto ad archivi privati, di catalogarle e ricostruire così un viaggio unico nella Grado di allora.

Un’ulteriore opportunità di rivivere il periodo ottocentesco di Grado è offerta dal nuovo allestimento di un compartimento della spiaggia principale, quest’anno in prossimità delle Terme e dal prossimo anno davanti alle storiche Ville Bianchi, nello stile di inizio Ottocento. Tende bianche e rosse, pavimento in legno pregiato e ingresso dedicato: sembrerà di rivivere di fasti di una località che nei secoli ha saputo mantenere la sua eleganza e il suo particolare fascino, ma anche incontrare i gusti di un pubblico che chiede sicurezza, divertimento e relax, in una parola, il benessere che a Grado è la chiave dello stare bene.