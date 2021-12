Grado, Ufficio di Medicina di Base chiuso fino al 3 gennaio

ASUGI comunica che nei giorni 30 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022 l’Ufficio della Medicina di Base Distretto Basso Isontino, sede di Grado sarà chiuso. L’utenza potrà rivolgersi all’Ufficio della Medicina di Base di Monfalcone per rilascio tessere sanitarie, rinnovi, cambio medico, modelli per l’estero ed esenzioni, ai seguenti recapiti: telefono 0481/ 487567 oppure 0481/487617 mail: medicinadibase.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it sportello presso Ospedale San Polo, via Galvani 1 – Piastra A – Piano terra – da lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.