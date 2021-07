Disperso in Sardegna da tre giorni, si cerca un 55enne di Grado

Sono ancora in corso le ricerche di A. Z., domiciliato a Lotzorai, di cui non si hanno più notizie da tre giorni. L’area oggetto di perlustrazione è quella circostante a Punta Margiani, dove è stata rinvenuta la macchina ieri sera

Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo A. Z. 55 anni, domiciliato a Lotzorai, di cui non si hanno più notizie da tre giorni. L’area oggetto di perlustrazione è quella circostante a Punta Margiani, dove è stata rinvenuta la macchina ieri sera. Le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nelle falesie delle calate di Bidonie e di Su Baddiscru ‘e Piga, vengono svolte sia dalle squadre a terra che con l’ausilio del drone del Soccorso Alpino dotato di camera termica necessaria per individuare le persone anche durante le notte; La Centrale Opertiva del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata stamattina dai Barracelli e ha provveduto ad inviare immediatamente sul posto una squadra di tecnici della Stazione Ogliastra. Il coordinamento delle operazioni viene portato avanti congiuntamente dal Soccorso Alpino con i Vigili del Fuoco delle Stazioni di Nuoro e Tortolì. Sul posto stanno operando anche i Barracelli, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, personale Forestas, Polizia e Carabinieri della Stazione di Baunei.