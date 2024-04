Pubblicate le graduatorie definitive per le scuole d'infanzia comunali

TRIESTE - Le graduatorie definitive per l’accesso alle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2024/2025 sono state approvate. Lo ha comunicato il Comune di Trieste. Per i minori che risultano in lista d’attesa nella graduatoria definitiva delle scuole dell’infanzia comunali, da lunedì 29 aprile a venerdì 10 maggio 2024, le famiglie possono chiedere l’iscrizione in una o più delle scuole comunali elencate sotto, aventi posti ancora disponibili, numerandole in ordine di preferenza. Le domande su opzione vanno presentate esclusivamente on line dal link disponibile alla pagina www.triesteducazione.it e saranno evase in base ad una graduatoria generale di quanti risultano in lista d’attesa, secondo l’ordine dato dal punteggio precedentemente ottenuto. Al momento dell'accoglimento in una qualsiasi delle scuole dell'infanzia comunali scelte, il bambino verrà cancellato da tutte le liste d'attesa. In caso di rinuncia ad un posto opzionato, il bambino verrà cancellato dalla relativa lista d'attesa. In caso di mancato accoglimento anche dopo le opzioni, il bambino rimarrà nella lista d'attesa della scuola dell'infanzia comunale scelta originariamente dal 15 gennaio al 5 febbraio, e sarà inserito anche nelle liste d'attesa delle scuole individuate in sede di opzione. La famiglia sarà contattata appena si renderanno disponibili ulteriori posti presso le scuole dell'infanzia comunali scelte.

I posti disponibili, suddivisi per scuole