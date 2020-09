Gita in bosco a Opicina, spunta una granata della Grande guerra

Per ricostruire il tragitto della granata calibro 37 ritrovata ieri 20 settembre da un escursionista in un bosco a Opicina si dovrebbero analizzare i movimenti delle truppe austroungariche sul Carso durante la Grande guerra oppure provare ad immaginare che il pezzo d'artiglieria sia stato sparato negli ultimi mesi del 1945.

A ritrovare parte di un proietto (secondo gli artificieri della Polizia di Stato risalente alla Prima guerra mondiale) è stato un camminatore della domenica che poco distante dal Camping Obelisco si è imbattutto in una munizione del più celebre Infanteriegeschutz M. 15, uno dei cannoni utilizzati dalle truppe asburgiche ed "in servizio" presso l'esercito italiano anche durante l'ultima guerra. L’area è stata messa in sicurezza da militari dell’Arma dei Carabinieri fino all’arrivo degli artificieri, che hanno provveduto alla rimozione dell’ordigno. La granata risultava in cattivo stato di conservazione.