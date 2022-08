Primo avvistamento del 'granchio nuotatore' nel golfo di Trieste, specie "aliena e vorace" (VIDEO)

Primo avvistamento ufficiale del 'granchio reale blu', detto 'granchio nuotatore' nel golfo di Trieste, una "specie aliena originaria del Nord America e un vorace predatore onnivoro, capace di competere negativamente con le specie locali". Lo comunica in un post su Facebook la Riserva marina protetta di Miramare. Il 'Callinectes sapidus', questo il nome latino, è stato osservato nei pressi di Punta Olmi a Muggia dai ricercatori dell'area marina durante uno dei transetti mensili di monitoraggio delle specie pelagiche nel Golfo di Trieste.

La presenza di questa specie, spiegano gli esperti, "è già stata ampiamente segnalata nel Mediterraneo, e nella laguna di Grado e Marano la specie ormai è invasiva dal 2016 tanto che viene pescata e servita a tavola per le sue carni prelibate, per la zona di Trieste ancora non era giunte osservazioni ufficiali. La prima segnalazione per le coste della nostra regione risale al 2015, quando l’esemplare, catturato vivo a Grado, venne consegnato da alcuni pescatori ai nostri ricercatori, per poi prendere la volta del Museo di Storia Naturale di Trieste".

Questo esemplare è in grado di nuotare in superficie grazie alla conformazione delle sue zampe, ed è quindi in grado di spostarsi velocemente da fondali in cui c'è carenza di ossigeno, oppure compie nuotate superficiali per rilasciare le uova nella colonna d'acqua. Nel golfo erano state avvistate di recente altre specie aliene, tra cui i pesci serra e gli ctenofori.