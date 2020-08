Spettacolare banco di meduse al largo di Santa Croce, il VIDEO di un lettore

Avvistato al largo di Santa Croce dal nostro lettore Andrea Clavi un enorme e spettacolare banco di meduse, portato dalla corrente e ripreso con la sua Go Pro. Queste meduse, della specie Aurelia Aurita, sono completamente innocue per gli esseri umani perché il loro veleno non penetra nella pelle umana. Sono pericolose solo per animali molto piccoli.