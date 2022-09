Grave aneurisma viene curato a Cattinara con una tecnica 'rivoluzionaria'

Un'operazione che normalmente si effettua a cuore aperto e in circolazione extracorporea è stata eseguita con una tecnica rivoluzionaria e mini invasiva, per la prima volta in Fvg, dall'equipe della SC Clinica di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’Ospedale di Cattinara, diretta dal Professor Sandro Lepidi. Il paziente, affetto da un grave aneurisma dell’arco aortico dovuto ad una dissezione, ha 66 anni e ha tratto grande beneficio dall'intervento.

L'operazione è stata eseguita con un accesso dalle arterie femorali, attraverso una semplice puntura, e dalle arterie carotidi, con una piccola incisione. Normalmente si sarebbe dovuto procedere in cardiochirurgia attraverso la sternotomia e la circolazione extracoroporea, con rischi chirurgici molto elevati, non affrontabili da molti pazienti con gravi patologie cardiovascolari. Per questo, dopo diversi meeting multidisciplinari, si è deciso di realizzare l’intervento endovascolare. Si allarga quindi la platea di pazienti che potranno essere operati.

Il reparto di chirurgia vascolare ed endovascolare di Asugi collabora da tempo con centri vascolari all’avanguardia in Europa e negli Stati Uniti, dove questo metodo è stato affinato. Ora è stato eseguito a Trierste, per la prima volta in Fvg. Solo in pochi centri in Italia è possibile eseguire questa chirurgia all’avanguardia, la struttura diretta dal Professor Sandro Lepidi diventa così una tra le più importanti realtà nazionali ed internazionali per il trattamento endovascolare delle patologie arteriose.