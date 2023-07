Grave incidente in autostrada: 38enne a Cattinara

REDIPUGLIA - Perde il controllo dell'auto e si schianta in autostrada: ora è grave all'ospedale di Cattinara. E' successo nel pomeriggio di oggi a un 38enne, nel tratto dell'A4 compreso tra Redipuglia e Monfalcone Ovest, direzione Trieste. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale e, apparentemente, non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118, inviati dalla centrale operativa Sores. L'uomo è stato portato all'ospedale di Cattinara privo di sensi.