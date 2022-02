Grave incidente sul lavoro a Muggia: l'operaio è in prognosi riservata

È in prognosi riservata l'operaio caduto ieri da una scala mentre lavorava all'interno di un'azienda in via Martinelli a Muggia. Il 53enne, (U.B. le sue iniziali), dopo essere precipitato da qualche metro di altezza è stato trovato privo di sensi dai suoi colleghi nel magazzino della ditta. Ha riportato un grave trauma cranico in seguito alla caduta ed è stato operato d'urgenza. Si trova ora in rianimazione all'ospedale di Cattinara e le sue condizioni sono gravi ma stazionarie.