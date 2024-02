Ennesimo incidente sul lavoro a Monfalcone: operaio ventenne a Cattinara

MONFALCONE - Un altro brutto incidente sul lavoro a Monfalcone: un operaio che lavorava in uno stabilimento industriale ha subito traumi da schiacciamento, con fratture a entrambi gli arti inferiori. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, secondo le prime testimonianze sarebbe straniero. E' stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi dal 118. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Attivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il ferito è stato trasferito in volo all'ospedale di Cattinara. Notizia in aggiornamento.