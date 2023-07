Grave malore in nave a Monfalcone: marittimo a Cattinara

MONFALCONE - Grave malore per un marittimo imbarcato su una nave attraccata alla banchina di Portorosega a Monfalcone. E' successo questa mattina e l'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 con ambulanza e automedica, allertati dalla Sores di Palmanova. Intervenuta anche la capitaneria di porto. L'uomo, un cittadino turco, è stato trasportato, con l'ambulanza e il medico dell'automedica a bordo, all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, incosciente. Notizia in aggiornamento.