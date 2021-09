Prima il corteo no Green Pass, poi la fiaccolata no vax: i percorsi delle manifestazioni

Nel pomeriggio di domani 1 ottobre sono previste due manifestazioni di protesta contro l'introduzione dell'obbligo di Green Pass e, più in generale, sulla situazione legata alle restrizioni anti Covid. Oltre ai previsti rallentamenti al traffico, di seguito il percorso che i due cortei seguiranno.

Il primo corteo partirà alle 17:30 da largo Riborgo e proseguirà lungo corso Italia, piazza Goldoni, via Carducci, via Coroneo, Foro Ulpiano, via Fabio Severo, via XXIV Maggio per finire in piazza Oberdan.

Il secondo corteo (fiaccolata organizzata dal movimento 3V) è in programma alle 20:30 con partenza da piazza Ponterosso. Da qui i manifestanti sfileranno lungo via Roma, via Mazzini, piazza Goldopni, via Pellico, scala dei Giganti, viale Ragazzi del '99, via Capitolina, Scala dei Giganti, via Pellico, piazza Goldoni, via Mazzini, via S. Spiridione per concludere il corteo in piazza Ponterosso.