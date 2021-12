Green pass: oltre 1600 persone controllate a Trieste, otto le sanzioni

Sono state 1660 le persone e 150 gli esercizi commerciali controllati lunedì scorso dalle forze dell’ordine a Trieste per l’obbligo di Green Pass, con un totale di otto sanzioni. Lo riporta il Tgr regionale, specificando che il capoluogo giuliano è stata la provincia più controllata e a Udine sono state sottoposte a verifica meno di mille persone.

Un obbligo, quello del green pass base, previsto per le persone sopra i 12 anni anche per la fiera di San Nicolò e i mercatini di Natale, manifestazioni che rimarranno aperte ai cittadini, e quindi senza transenne, ma con controlli a campione. Sempre lunedì, in tutto il Fvg sono state controllate quasi 4600 persone e sono state 22 le sanzioni. Le multe per mancato uso di mascherina sono state invece 15.