Vuole entrare a palazzo Cheba senza green pass, fermato Ugo Rossi

Tra megafoni e dirette Facebook, sono numerosi gli addetti ai lavori a pensare che il consigliere no vax Ugo Rossi (3V) tra i banchi del Consiglio comunale di Trieste possa mettere in scena, da qui ai prossimi cinque anni, uno show dietro l'altro. Dopo l'arresto effettuato dai carabinieri prima delle elezioni (dove il giovane laureato in ingegneria ha ottenuto quasi il 5 per cento delle preferenze, sbaragliando forze politiche come i Cinque Stelle) e il conseguente processo per direttissima (che vedrà il prossimo capitolo a fine novembre), questa mattina è stata la volta di palazzo Cheba.

Per entrarci, come da modalità operative per le pubbliche amministrazioni, anche ai "titolari di cariche elettive" viene richiesta l'esibizione del green pass. Rossi non lo mostra (ce l'ha, non ce l'ha, chi lo sa) e vorrebbe entrare lo stesso. Nella comunicazione evidenzia le sirene e i punti esclamativi. "E' accaduto un fatto gravissimo. Oggi avrei avuto una prima riunione conoscitiva ed informativa in qualità di consigliere comunale eletto di Trieste. Ad attendermi per bloccarmi con la forza l'accesso tre agenti di polizia municipale, diventati poco dopo cinque, più altri due in borghese con telecamera per riprendermi. Adesso sono in questura con il mio avvocato per denunciare tutti i responsabili". Ad onor del vero il consigliere di origine friulana non sarebbe l'unico sprovvisto di certificazione verde.

Nel frattempo la prima seduta del Consiglio comunale non si svolgerà in presenza ma da remoto, come affermato dallo stesso sindaco Roberto Dipiazza. I maligni puntano il dito proprio sulla mancanza di green pass. Il primo cittadino taglia la testa al toro e tuona. "I contagi corrono a Trieste, e se si contagia qualcuno in aula?". Bentornato, caro consiglio comunale.