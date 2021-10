Da San Giacomo alle rive, in migliaia al corteo contro il green pass

Migliaia di manifestanti anti green pass stanno partecipando ad un corteo di protesta che partito da campo San Giacomo arriverà in piazza Venezia, sulle rive. Le persone si sono radunate già prima delle 17, orario in cui era previsto l'inizio di quella che è l'ennesima manifestazione messa in piedi dal popolo contrario alla certificazione verde. Il percorso toccherà via San Marco, via Alberti, viale Campi Elisi, via Caduti sul lavoro, via Italo Svevo, via D'Alviano, via Schiaparelli, via Locchi, via Tagliapietra, via Murat, via di Campo Marzio, riva Grumula e riva Gulli. Al momento non si conosce il numero dei manifestanti.