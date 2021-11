Martedì nuovo corteo No Green Pass

Il Coordinamento No Green Pass annuncia un nuovo corteo in programma martedì 23 novembre con partenza da Chiarbola, piazzale delle Puglie alle ore 16:30. Inoltre invita vaccinati e non ad astenersi dal lavoro il 22 e il 23 novembre.

L'Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche (Alister) ha invece organizzato per sabato 20 novembre in piazza Libertà alle 15 su "Tamponi e dosi covid infinite e sui bambini". In programma interventi di Walter Pasini, presidente di Alister, i medici Fabio Milani e Fabio Franchi e l'avvocato Pierumberto Starace.