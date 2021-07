Fedriga: "Usare Green pass per favorire le attività chiuse"

Il presidente della Conferenza delle Regioni: "Ora non avrebbe senso richiederlo per bar e ristoranti. Serve equilibrio per salvaguardare salute e attività economiche. "

"Nel nostro Paese, allo stato attuale, non avrebbe senso chiedere il green pass per bar e ristoranti, mentre sarebbe utile utilizzarlo per le attività che oggi sono chiuse, come le discoteche". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Regione, nel corso di un'intervista su Rai Radio1 in Vivavoce, evidenziando che in questo momento "serve equilibrio per salvaguardare salute e attività economiche". Fedriga ha inoltre ribadito la richiesta di rivedere i criteri delle zone, dato che cinque regioni rischiano di passare al giallo a causa dell’aumento dei contagi : "Chiudere è controproducente anche per la capagna vaccinale. Più che ai contagi, si guardino i ricoveri in ospedale".