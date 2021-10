Green pass, Governo: “Evitare restrizioni dovute a pandemia”

L'intento del Governo è di "evitare qualsiasi tipo di restrizione che deriverebbe da una recrudescenza della pandemia". Come riporta Ansa, il tutto è stato formalizzato in una nota dopo che il ministro Patuanelli aveva informato il Consiglio dei ministri dell'incontro a Trieste con i rappresentanti delle organizzazioni No Green Pass.



Nella nota si precisa che: "Il Governo nella sua interezza ha confermato che le misure saranno, come sempre avvenuto, commisurate e varate su basi scientifiche legate all'andamento della pandemia e alla prosecuzione della campagna vaccinale".Con la citata priorità di evitare restrizioni per un'eventuale recrudescenza della pandemia.