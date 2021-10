Green Pass in Porto: al varco 1 nessun presidio

Mentre la protesta no Green pass procede davanti al varco 4 del Molo VII, alla Samer (varco 1) si continua a lavorare, e anche alla piattaforma logistica l’attività continua anche se a ranghi ridotti. Una nota dai Comparti aziendali congiunti della Samer, infatti, già ieri annunciava che i lavoratori non si sarebbero associati alla protesta indetta dal Clpt.

Al Molo VII, intanto, la folla di oltre 5000 manifestanti rende impossibile il passaggio dei tir, ma i dipendenti che vogliono andare a lavorare e non partecipano allo sciopero entrano senza problemi. Nessun blocco del Porto, quindi, come annunciato dal Clpt dopo l’assemblea di ieri sera. Ancora non sono noti i numeri ufficiali ma stando alle voci sarebbero pochi (poco più di un centinaio) coloro che hanno deciso di lavorare ugualmente, mentre la stragrande maggioranza del personale avrebbe scioperato. Non tutti coloro che non si sono presentati al lavoro, tuttavia, stanno manifestando davanti al varco 4, dove la folla è composta in larga parte da sostenitori esterni al Porto, molti da fuori Trieste.

Il presidente Fedriga, intanto, ha assicurato a Sky Tg 24 che “Il Porto funziona: ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l'economia di un Paese, dato che danneggiare l'attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell'indotto”. Resta da capire di quanto questi ranghi siano ridotti, e per quanto tempo l’attività del Porto rimarrà compromessa. Il Clpt, intanto, fa sapere alla stampa che “siamo pronti a scioperare entro il 31 dicembre”.