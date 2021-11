Semplificazione green pass sul lavoro: approvati emendamenti degli artigiani regionali

In Commissione Affari costituzionali del Senato sono stati approvati due emendamenti che raccolgono le istanze della CNA, Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa, riguardo alla semplificazione e sburocratizzazione del Green pass.

L'approvazione

Due emendamenti approvati in Commissione Affari costituzionali del Senato raccolgono le istanze avanzate dalla CNA in tema di certificazione verde. Due vittorie sul fronte della sburocratizzazione e della semplificazione. In particolare, i lavoratori dipendenti possono consegnare ai loro datori di lavoro il proprio certificato verde, così da evitare ulteriori controlli fino alla scadenza del documento. Per le imprese sotto i 15 dipendenti, inoltre, sarà possibile rinnovare fino al prossimo 31 dicembre i contratti di sostituzione dei lavoratori sprovvisti di certificazione verde. La CNA chiede che il Parlamento ora accolga le istanze delle imprese. «È la prova che veniamo ascoltati - commenta il neopresidente regionale CNA Fvg Maurizio Meletti - e che dobbiamo insistere con proposte di valore alle istituzioni».