Una decina di no green pass in posta per denunciare Draghi, l'ufficio chiude: possibili denunce

Si sono presentati fuori dall'ufficio centrale delle Poste in piazza Vittorio Veneto con l'obiettivo di raggiungere lo sportello ed inviare così le raccomandate di denuncia nei confronti dell'esecutivo Draghi. Tuttavia, essendo sprovvisti di certificazione verde, una volta arrivati allo sportello, i dipendenti delle Poste non li hanno fatti procedere. Nonostante non abbiano intralciato lo svolgimento delle attività, secondo fonti di polizia intervenute sul posto hanno creato disordine costringendo il direttore a chiudere l'ufficio.

E' per questo motivo che la decina di manifestanti anti green pass che sono riusciti a salire al piano sono stati identificati e nei loro confronti verrà valutata l'ipotesi di denuncia per l'interruzione di pubblico servizio. Una volta usciti, verso le 18, qualche decina di persone si è diretta verso il centro città intonando slogan contro la certificazione verde ed il governo. Anche su questo verrà valutata l'ipotesi di denunciare i manifestanti per manifestazione non autorizzata.