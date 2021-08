Green Pass, i ristoratori non potranno richiedere la carta d'identità

Andare al ristorante con il Green Pass "è come andare al cinema e mostrare il biglietto". È questo il paragone del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a proposito delle proteste dei ristoratori e degli esercenti per quanto riguarda i controlli del certificato verde. "Certo non sono tenuti a chiedere la carta d'identità - ribadisce nel corso di una diretta sul sito internet del quotidiano La Stampa - e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti".

Lamorgese in merito al green pass chiarisce che: