Senza Green pass in sala scommesse: tre sanzionati

La Polizia di Stato, nel corso dei controlli predisposti per monitorare l'osservanza della normativa antipandemica, ha sanzionato due clienti che pur sprovvisti di green pass si trovavano all'interno di una sala scommesse a Campo San Giacomo. Sanzionato anche il gestore per non aver controllato il possesso del documento.

Va ricordato infatti che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni sul Green pass. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.