Green pass e tamponi, Sap: "A rischio operatività delle forze dell'ordine"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del Sindacato Autonomo di Polizia

Siamo preoccupati per quanto potrà accadere nei prossimi giorni. A Trieste circa il 70% degli operatori di Polizia sono vaccinati, ma non sappiamo quanti saranno quelli che effettueranno il tampone e quindi saranno regolarmente in servizio. Soffriamo da lungo tempo una grave carenza di organico ormai divenuta strutturale e queste ulteriori defezioni avranno ricadute sui servizi e anche su chi ha aderito alla campagna vaccinale. In questi giorni saremo chiamati a dover svolgere molti servizi, anche di ordine pubblico e ciò richiederebbe sicuramente un maggior numero di operatori di Polizia. Tra le preoccupazioni più grandi c'è quella che non sia garantito a tutti coloro che ne hanno bisogno, di poter effettuare i tamponi.

Proprio per questo nei giorni scorsi abbiamo chiesto vengano effettuati, negli Uffici Medici della Polizia di Stato, tamponi gratuiti per i colleghi. Nessuna risposta in merito ed il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ci incontrerà appena il 21 ottobre. C'è una certezza: la politica non ha svolto al meglio la sua funzione, non è riuscita ad intercettare e gestire il dissenso in modo adeguato. Il momento è preoccupante, necessita di misure efficaci …