Green pass: sospesi 17 lavoratori nelle scuole del Fvg

Prime sospensioni per il personale scolastico senza green pass: al momento 17 in tutta la regione, secondo quanto riportato dal Piccolo. Si tratta di otto insegnanti, altri otto appartenenti al personale ATA e uno appartenente ad altre categorie. Con le ultime estensioni, la certificazione è obbligatoria per tutto il personale scolastico, anche gli esterni come il personale delle mense e gli addetti alle pulizie, oltre ai genitori che partecipano ai colloqui e che devono portare a scuola i figli piccoli. I lavoratori non in regola con il green pass hanno cinque giorni per produrre il certificato, oltre questo lasso di tempo scatta la sospensione e al loro posto viene nominato un supplente, fino al loro rientro (per il quale è ovviamente necessario il green pass). Rilevate da una prima indagine 104 persone assenti, molte delle quali hanno regolarizzato la posizione con tamponi, vaccini, e alcuni con un certificato di esenzione, che permette loro di lavorare sottoponendosi a tamponi gratuiti. Per gli altri è appunto scattata la sospensione.