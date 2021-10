La triplice, Alpt e Autorità Portuale contro gli irriducibili del no green pass

Si respira una certa insofferenza tra gli ambienti sindacali di Cgil, Cisl e Uil e dell'Autorità Portuale di Trieste. Il motivo va ricondotto alle parole che una parte dei lavoratori portuali continua ad usare negli annunci di scioperi e manifestazioni, mal digerite sia dai vertici dello scalo giuliano che dalla triplice. Secondo quella che viene definita una "precisazione" ciò che dà maggiormente fastidio, oltre alla questione green pass, è il fatto che le proteste vengano identificate con i lavoratori portuali triestini. "La stragrande maggioranza sta lavorando regolarmente nello scalo" scrivono i sindacati nella nota. La lamentela è inoltre riferita ad una protesta che rappresenta "un danno d’immagine e forse economico che i lavoratori ed il Porto di Trieste non meritano".

"Nessuna assemblea", l'Authority contro

La contestazione arriva anche in merito all'assemblea nella quale il gruppo ha preso la decisione di sfilare "fino all'entrata della Siot". Sia secondo i sindacati che per quanto riguarda l'Authority "nel porto di Trieste nella giornata di ieri non vi è stata alcuna assemblea spontanea dei lavoratori, tantomeno autorizzata in base alle regole sindacali. Nessuna organizzazione sindacale riconosciuta infatti, ha dichiarato sciopero nella giornata di domani tra i lavoratori dello scalo giuliano". Contattato da TriestePrima, un portavoce del gruppo non ha voluto svelare la location della riunione.

Le parole di Alpt: "Mi vergogno per loro"

Infine Franco Mariani, presidente dell'Agenzia per il Lavoro Portuale di Trieste, ha detto all'agenzia Agi di vergognarsi per quei lavoratori che "ancora partecipano alle proteste e vengono portati in giro dalla piazza dei no green pass come delle Madonne di Medjugorje". Secondo l'agenzia le conseguenze per i lavoratori saranno pesanti. Così anche per, sempre come riporta l'Agi, "le decine che si sono messi in ‘finta’ malattia e i cui nomi ho segnalato in un esposto alla Procura".