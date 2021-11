No green pass, a Trieste il decimo corteo in due mesi: sfilano in migliaia anche oggi

Almeno ottomila manifestanti sono scesi in piazza a Trieste per il decimo corteo anti green pass in meno di due mesi. Numerose le persone giunte nel capoluogo regionale da fuori. Molti gli slogan contro le istituzioni e contro l'obbligatorietà della certificazione verde introdotta dal governo Draghi ed entrata in vigore lo scorso 15 ottobre. Molti manifestanti sfilano senza mascherina, nonostante i dettami dell'ordinanza sindacale firmata da Roberto Dipiazza. Ogni tanto vengono lanciati gli appelli ad indossare il dispositivo di protezione individuale. La notizia è in aggiornamento.