Manifestazione anti Green Pass, Dipiazza: Non mettere in discussione le leggi"

"Se vai in autostrada devi andare a 130 e basta perché la legge dice così", tuttavia, queste persone "giustamente manifestano la loro contrarietà". Le dichiarazioni, raccolte dall'Ansa del Friuli Venezia Giulia, sono quelle del sindaco Roberto Dipiazza a margine della manifestazione di ieri che a Trieste ha visto la presenza di un corteo anti Green Pass con circa 10mila manifestanti. "Io non posso che applicare le leggi che fa il Governo - queste le sue parole -, dopo non sempre anch'io sono d'accordo su tutto, ma non devo metterle in discussione bensì applicarle. Questo deve capire la gente".