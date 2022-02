Il presidio statico si trasforma in corteo: i No Green Pass tornano in piazza

All'incirca un migliaio di manifestanti hanno partecipato ad un corteo contro il Green Pass improvvisato dal movimento che da mesi di batte contro l'obbligo di certificazione verde e che nel pomeriggio di oggi aveva organizzato un presidio statico in largo Barriera. Il serpentone - secondo la questura i partecipanti sono svariate centinaia - è partito proprio da largo Barriera e si è diretto verso piazza Oberdan, percorrendo via Carducci, per poi entrare in via Roma e dirigersi verso il centro storico. Durante il corteo, che da una prima indiscrezione non sarebbe stato preautorizzato, a differenza del presidio statico - si sono sentiti i soliti cori contro la certificazione verde, contro i giornalisti e più in generale l'espressione di un malcontento generale nei confronti della gestione pandemica.

La notizia è in aggiornamento