Università, il green pass serve solo per le attività in presenza

La precisazione è arrivata da Roma nel pomeriggio di martedì 31 agosto. Per le lezioni a distanza il green pass non serve, ma resta obbligatorio per tutte le attività in presenza. Il "caso" era partito proprio dall'Università degli Studi di Trieste che aveva diramato una comunicazione in cui sosteneva l'obbligo della certificazione verde anche da remoto. La decisione aveva provocato una levata di scudi, non solo tra i no vax ma anche tra le stesse sigle studentesche. Due giorni fa infine il testo dalla Capitale che chiariva i dubbi.