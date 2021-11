Manifestanti spingono verso piazza Unità, momenti di tensione in centro

"Sto sostenendo la libertà di manifestare e di muoversi. Chiunque voglia andare in piazza Unità vada". I manifestanti che dopo la fine del corteo anti green pass hanno raggiunto la zona della blindatissima piazza Unità sono circa 300. Molti di loro sono riconducibili all'area indipendentista. Tra loro anche il consigliere no vax del movimento 3V, Ugo Rossi. Tra le persone che hanno deciso di puntare verso la piazza principale della città (interdetta alle manifestazioni) e la polizia vi sono stati attimi di tensione, nella zona di capo di piazza Gianni Bartoli. La notizia è in aggiornamento.