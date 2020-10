Monticolo&Foti parla sloveno, ufficializzata la sponsorizzazione dello Jadran

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Monticolo&Foti conferma la propria passione nei confronti del mondo del basket e affianca come main sponsor lo Jadran Trieste che giocherà la prossima stagione nella serie C Gold. “Siamo felici di impegnarci ancor di più al fianco di una società dalle solide tradizioni come lo Jadran”, ha dichiarato Andrea Monticolo al momento di siglare l’accordo con la presidente del sodalizio Ivana Milic. “La politica societaria rivolta alla valorizzazione dei giovani e la serietà del sodalizio ci hanno convinto nella nostra scelta – ha aggiunto Monticolo – prima ancora degli obiettivi che la squadra si è prefissa di raggiungere. Il gruppo Monticolo&Foti è un’azienda giovane con un’età media che non raggiunge i 37 anni, nonostante gli oltre 50 di storia. Raggruppa al suo interno lavoratori di sette diverse nazionalità. Ci identifichiamo quindi in uno sport come la pallacanestro ed in una realtà come quella dello Jadran così radicata nel territorio e proiettata verso la crescita dei giovani”. Non nasconde la propria soddisfazione per l’accordo la presidente dello Jadran Ivana Milic. “Il perfetto bilanciamento arrivato in punta di piedi – così definisce l’arrivo del nuovo sponsor – con un nuovo matrimonio in casa Jadran tra un’azienda in espansione e una società sportiva che vuole essere pilastro sul territorio”. E la società che rappresenta più di tutte le realtà cestistiche della comunità slovena si presenta con rinnovate ambizioni al via della stagione, dopo lo stop della passata stagione dovuto all’emergenza Covid. Il coach Andrea Mura sta costruendo una squadra con prospetti interessanti, soprattutto in quel settore lunghi che – lo ricordiamo - avrà come supervisore l’indimenticato centro della Stefanel Davide Cantarello.