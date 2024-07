Gravi irregolarità sulla nave: la guardia costiera di Trieste la sequestra

Gravi criticità in materia di preparazione e addestramento dell’equipaggio nei casi di emergenza, efficienza e prontezza dei mezzi di salvataggio e degli impianti ed equipaggiamenti antincendio, per questi motivi la guardia costiera di Trieste ha sequestrato una nave da carico presso il porto di Porto Nogaro lo scorso mercoledì 17 luglio. Si tratta di un'ulteriore detenzione, oltre alle 12 eseguite nell’arco del primo semestre 2024 dal personale ispettore Psc della direzione marittima di Trieste in ambito regionale. Il nucleo Ispettori port state control della Direzione marittima di Trieste ha infatti controllato una una general cargo, battente bandiera Vanuatu, costruita nel 1996 e di stazza lorda pari a 2.905 tonnellate. La nave si trovava nella rada di Porto Nogaro già da alcuni giorni per operazioni commerciali, nella fattispecie caricazione di legname e bobine di acciaio, e poi proseguire verso il successivo porto di destinazione, Malta.

Per un’avaria al sistema propulsivo la nave ha dovuto permanere in rada per oltre una decina di giorni, al fine di eseguire le dovute riparazioni. Tale inconveniente è stato uno dei motivi per i quali si è resa necessaria l’effettuazione di un’ispezione Psc a bordo della nave, conclusasi con l’accertamento, da parte della Guardia Costiera di Trieste, delle gravi carenze, per le quali è prevista la detenzione della nave. Prima di riprendere il mare, la nave dovrà ora rettificare tutte le irregolarità ed essere sottoposta nuovamente ad ispezione.