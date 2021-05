Abbandono di rifiuti a Rabuiese, la Guardia Costiera sequestra un'area di 3000 metri quadrati

Poco meno di 3000 metri quadrati posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Trieste e la segnalazione alla stessa Autorità giudiziaria dei presunti responsabili. E' questo l'esito di un mirato controllo effettuato negli scorsi giorni dalla Guardia Costiera del capolugo del Friuli Venezia Giulia in località Rabuiese, nel comune di Muggia. L'area demaniale in concessione e un'area privata nei pressi del rio Ospo, era stata individuata come una vera e propria discarica, dove abbandonare in maniera incontrollata rifiuti di diversa natura.