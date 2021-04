Blitz della Finanza in porto: sequestrati 600mila accendini contraffatti

Nei giorni scorsi la guardia di finanza ha sequestrato circa 600mila accendini contraffatti trovati all’interno di un tir proveniente dalla Turchia e diretto nel Regno Unito. L’operazione, condotta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha permesso di smascherare un traffico illegale che avrebbe fruttato, una volta messi in commercio, una cifra non inferiore al mezzo milione di euro.

Il sequestro è avvenuto presso gli spazi doganali del Punto franco nuovo ed è stato possibile solamente dopo precisi approfondimenti tecnici che hanno stabilito come gli accendini fossero molto simili a quelli prodotti da un noto marchio. “La falsificazione – così la nota diffusa dal Comando provinciale della Gdf – sarebbe stata riconoscibile soltanto da persona esperta”.