Maxi truffa Superbonus, lavori "fantasma" per 500 aziende in Fvg: quattro indagati

UDINE - Sgominata una maxi truffa a 500 aziende del Fvg da parte di un'impresa edile di Udine, con un sequestro da parte della guardia di finanza di 1,6 milioni di euro. Sono quattro le persone indagate per truffa, tra cui i due responsabili della società friulana, che hanno agito per ottenere indebitamente il “Superbonus 110%”, avvalendosi del concorso di un commercialista, per l’apposizione dei visti di conformità, e di un ingegnere, per l’asseverazione dei lavori. In particolare, la società ha documentato l’esecuzione di lavori edili mai realizzati o attuati solo in minima parte, con ciò perpetrando i reati di truffa ai danni dello Stato, falso in atto pubblico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Truffate 500 aziende in Fvg con sede a Gorizia, Pordenone e Udine.

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Udine hanno indagato sui crediti fiscali generati dai lavori edili rientranti nel “Superbonus 110%”, e hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca, per il valore di circa 1,6 milioni euro, emesso dal Gip del Tribunale di Udine su richiesta della Procura del capoluogo friulano, che ha coordinato le attività investigative.

E' stato così accertato che i due responsabili della società friulana hanno maturato crediti di imposta inesistenti, mediante il sistema di acquisizione del credito dal privato, di cui una parte rilevante già ceduta a terzi. In dettaglio, la misura cautelare ha riguardato il sequestro preventivo di una somma in denaro per circa 600 mila euro (quale profitto del reato) presente sui conti correnti bancari nella disponibilità della società e degli indagati. Inoltre, sono state sottoposte a sequestro quote di crediti d’imposta inesistenti ma ancora giacenti nei cassetti fiscali della stessa società attraverso cui è stata consumata la frode e di 5 cessionari, che avevano acquistato i crediti in buona fede, per oltre 1 milione di euro (quale sequestro impeditivo).

Nel corso dell’investigazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine e denominata “GHOST WORKS”, è inoltre emerso che i rappresentanti della società di costruzioni avrebbero anche truffato oltre 500 clienti committenti, molti dei quali si sono rivolti alla Guardia di Finanza e alla Procura della Repubblica di Udine per chiedere di procedere penalmente. Difatti, i responsabili della società avevano stipulato proposte di adesione e contratti di appalto ottenendo caparre per circa 5 milioni di euro, a fronte di lavori mai iniziati o realizzati solo in minima parte. Le irregolarità e gli illeciti realizzati dai responsabili hanno condotto la società friulana verso lo stato di insolvenza. Per questo, il Tribunale di Udine, recependo gli esiti delle attività svolte dalle Fiamme Gialle di Udine e constatando la sussistenza dei presupposti di legge, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa investigata, constatandone il fallimento.