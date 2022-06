Motonave Trieste - Grado “in panne”: sospesa la linea

Stamattina, 11 giugno, la motonave Adriatica non è partita da Trieste verso Grado a causa di un guasto tecnico. È stato quindi predisposto un servizio bus in sostituzione, come annunciato da Tpl Fvg. Situazione che ha creato disagi anche per chi, da Grado, era intenzionato ad andare a Trieste, tra cui alcuni turisti con biciclette, le quali non potevano essere caricate sull'autobus.