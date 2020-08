Guasto alle tubature in piazza Sansovino: 80 famiglie a secco

Un guasto alle condutture dell'acqua si è verificato stanotte in piazza Sansovino. Sospesa la fornitura d'acqua a un'ottantina di appartamenti degli stabili in zona, che sono " a secco" dalle 3 di questa notte. Sono al lavoro da questa notte tecnici e operai AcegasApsAmga per riparare una condotta idrica in piazza Sansovino. La tubatura in ghisa grigia si è rotta poco dopo le 2 per obsolescenza lungo una fenditura di circa 40 cm e ha provocato inizialmente una rottura del manto stradale di alcuni metri a causa della pressione. Il pronto intervento è giunto sul posto immediatamente e già dall’alba una squadra è al lavoro per riparare il guasto, dopo avere ripulito le strade adiacenti dal terriccio.

Per consentire l’intervento si è resa necessaria l’interruzione del servizio idrico a due stabili antistanti alla piazza (circa 80 famiglie). Per ovviare al disagio AcegasApsAmga ha installato nei pressi del cantiere una fontanella di approvvigionamento idrico per le famiglie attualmente senz’acqua. I lavori, che hanno comportato per alcuni metri il restringimento del traffico proveniente da Piazza Vico su una carreggiata, proseguiranno fino al pomeriggio, entro il quale si conta di poter eseguire la riparazione e ripristinare il servizio idrico agli edifici.

