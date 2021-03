Guasto alle tubature tra viale D’Annunzio e piazza Foraggi: diversi palazzi senz’acqua

I tecnici Acegas sono al lavoro per riparare prima possibile. Una fontanella di emergenza è stata posizionata in largo Mioni

A causa di una fuga idrica è stata interrotta la fornitura dell'acqua fra viale D'Annunzio, largo Mioni, Piazza Foraggi, via della Tesa. I tecnici Acegas sono al lavoro per riparare prima possibile. Una fontanella di emergenza è stata posizionata in largo Mioni. Lo dichiara una nota del Comune di Trieste.